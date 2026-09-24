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Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446) купить с доставкой в Москве
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Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446)

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Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
390
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х5х5
Вес, г.
230

Описание товара Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446)

Инвентарь для обработки почвы Grinda — это высококачественный инструмент, предназначенный для облегчения работы на садовом участке. Рабочая часть изделия изготовлена из прочной стали, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Общая длина инструмента составляет 390 мм, что позволяет удобно использовать его для различных операций по обработке почвы. Эргономичная рукоятка из пластика обеспечивает комфортный захват и минимизирует усталость рук при длительной работе. Бренд Grinda зарекомендовал себя как производитель надежного садового инвентаря, сочетающего в себе инновационный подход и традиционное качество.

Отзывы о товаре Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это высококачественный инструмент, предназначенный для облегчения работы на садовом участке. Рабочая часть изделия изготовлена из прочной стали, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Общая длина инструмента составляет 390 мм, что позволяет удобно использовать его для различных операций по обработке почвы. Эргономичная рукоятка из пластика обеспечивает комфортный захват и минимизирует усталость рук при длительной работе. Бренд Grinda зарекомендовал себя как производитель надежного садового инвентаря, сочетающего в себе инновационный подход и традиционное качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446) - по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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