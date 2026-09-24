Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446)
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
390
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 723271
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370 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х5х5
Вес, г.
230
Описание товара Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446)
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это высококачественный инструмент, предназначенный для облегчения работы на садовом участке. Рабочая часть изделия изготовлена из прочной стали, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Общая длина инструмента составляет 390 мм, что позволяет удобно использовать его для различных операций по обработке почвы. Эргономичная рукоятка из пластика обеспечивает комфортный захват и минимизирует усталость рук при длительной работе. Бренд Grinda зарекомендовал себя как производитель надежного садового инвентаря, сочетающего в себе инновационный подход и традиционное качество.
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Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
390
Страна производитель
Китай
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это высококачественный инструмент, предназначенный для облегчения работы на садовом участке. Рабочая часть изделия изготовлена из прочной стали, что гарантирует надежность и долговечность в эксплуатации. Общая длина инструмента составляет 390 мм, что позволяет удобно использовать его для различных операций по обработке почвы. Эргономичная рукоятка из пластика обеспечивает комфортный захват и минимизирует усталость рук при длительной работе. Бренд Grinda зарекомендовал себя как производитель надежного садового инвентаря, сочетающего в себе инновационный подход и традиционное качество.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Корнеудалитель GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421446) - по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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