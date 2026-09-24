Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888)
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
6
Ширина, мм
300
Общая длина, мм
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
В наличии
Код товара: 723268
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Загружаем...
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Загружаем...
1 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
6
Ширина, мм
300
Общая длина, мм
300
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
600
Описание товара Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888)
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и удобный инструмент, предназначенный для ухода за садом и огородом. Изготовленный с применением высококачественных материалов, он обеспечивает долговечность и эффективность в работе.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
6
Ширина, мм
300
Общая длина, мм
300
Страна производитель
Германия
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и удобный инструмент, предназначенный для ухода за садом и огородом. Изготовленный с применением высококачественных материалов, он обеспечивает долговечность и эффективность в работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Культиватор GRINDA 6-ти звездочный, алюминиевый, с пластиковой ручкой, (8-421888) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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