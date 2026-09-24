Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
330
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 723266
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х5
Вес, г.
220
Описание товара Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146)
Корнеудалитель Grinda 8-421146_z01, используется для удаления сорняков с развитой стержневой корневой системой. Применяется для рыхления почвы вокруг растений и удаления сорняков. Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, нержавеющая сталь, деревянная ру...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСовок посадочный GRINDA 290 мм, широкий, нержавеющая сталь, дере...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитГрабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ру...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитРыхлитель GRINDA 280 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, деревянная ...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитМотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямо...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитМотыжка садовая GRINDA 270 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, сердц...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитМотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревян...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитМотыжка прямая PROLine, с тулейкой, с деревянной ручкой, GRINDA ...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитМотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревян...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитМотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, дере...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитКирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитМотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421...
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Общая длина, мм
330
Страна производитель
Китай
Корнеудалитель Grinda 8-421146_z01, используется для удаления сорняков с развитой стержневой корневой системой. Применяется для рыхления почвы вокруг растений и удаления сорняков. Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146) - купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корнеудалитель GRINDA 330 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421146)