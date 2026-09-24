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Рыхлитель GRINDA 280 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421143) купить с доставкой в Москве
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Рыхлитель GRINDA 280 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421143)

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Рыхлитель GRINDA 280 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421143)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723263
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Рыхлитель GRINDA 280 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421143)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Рыхлитель GRINDA 280 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421143)

Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и эргономичный инструмент, который станет незаменимым помощником в садовых работах. С рабочей частью, изготовленной из прочной стали, этот инструмент обеспечивает долговечность и эффективность в работе с землей. Ширина рабочей части составляет 98 мм, что позволяет обрабатывать почву с высокой точностью и минимальными усилиями. Общая длина инструмента составляет 280 мм, что делает его удобным в эксплуатации и хранении. Рукоятка из натурального дерева не только придает инструменту эстетичный внешний вид, но и обеспечивает комфорт во время работы, снижая нагрузку на руки. Бренд Grinda, известный своим качеством и надежностью, гарантирует, что этот инструмент прослужит вам долгие годы. Исключительное сочетание функциональности и комфорта делает инвентарь для обработки почвы Grinda отличным выбором для любого садовода.

Отзывы о товаре Рыхлитель GRINDA 280 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421143)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda — это надежный и эргономичный инструмент, который станет незаменимым помощником в садовых работах. С рабочей частью, изготовленной из прочной стали, этот инструмент обеспечивает долговечность и эффективность в работе с землей. Ширина рабочей части составляет 98 мм, что позволяет обрабатывать почву с высокой точностью и минимальными усилиями. Общая длина инструмента составляет 280 мм, что делает его удобным в эксплуатации и хранении. Рукоятка из натурального дерева не только придает инструменту эстетичный внешний вид, но и обеспечивает комфорт во время работы, снижая нагрузку на руки. Бренд Grinda, известный своим качеством и надежностью, гарантирует, что этот инструмент прослужит вам долгие годы. Исключительное сочетание функциональности и комфорта делает инвентарь для обработки почвы Grinda отличным выбором для любого садовода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рыхлитель GRINDA 280 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421143) - купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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