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Рыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743) купить с доставкой в Москве
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Рыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743)

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Рыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
алюминий
Количество зубцов рыхлителя
4
Ширина, мм
55
Общая длина, мм
205
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723262
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Рыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
алюминий
Количество зубцов рыхлителя
4
Ширина, мм
55
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х6х4
Вес, г.
90

Описание товара Рыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743)

Рыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743)

Отзывы о товаре Рыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
алюминий
Количество зубцов рыхлителя
4
Ширина, мм
55
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Описание
Рыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рыхлитель GRINDA 205 мм, алюминиевый корпус, (8-421743) - по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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