Top.Mail.Ru
Грабельки ручные GRINDA 300 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421449) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Грабельки ручные GRINDA 300 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421449)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Грабельки ручные GRINDA 300 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421449)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
5
Ширина, мм
130
Общая длина, мм
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723251
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Грабельки ручные GRINDA 300 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421449)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
5
Ширина, мм
130
Общая длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х7
Вес, г.
200

Описание товара Грабельки ручные GRINDA 300 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421449)

Коннекторная система позволяет использовать удлиняющие стержни, что значительно повышает удобство и снижает утомляемость при работах в саду. Рабочие части изделий изготовлены из углеродистой стали высочайшего качества с антикоррозионным покрытием. Эргономичные пластиковые рукоятки имеют особый ребристый рельеф для более комфортного захвата.

Отзывы о товаре Грабельки ручные GRINDA 300 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421449)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
5
Ширина, мм
130
Общая длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Коннекторная система позволяет использовать удлиняющие стержни, что значительно повышает удобство и снижает утомляемость при работах в саду. Рабочие части изделий изготовлены из углеродистой стали высочайшего качества с антикоррозионным покрытием. Эргономичные пластиковые рукоятки имеют особый ребристый рельеф для более комфортного захвата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабельки ручные GRINDA 300 мм, углеродистая сталь, коннекторная система, (8-421449) – стоимость товара 370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...