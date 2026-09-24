Top.Mail.Ru
Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149) - фото 1
Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
5
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
  • Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149) - фото 1
  • Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723250
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
5
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х7
Вес, г.
200

Описание товара Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149)

Инвентарь для обработки почвы Grinda – это высококачественный инструмент, специально разработанный для садовых работ. С шириной рабочей части 98 мм, данный инвентарь обеспечивает эффективную обработку почвы, позволяя легко рыхлить и разравнивать грунт. Рабочая часть изготовлена из прочной стали, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Общая длина инструмента составляет 250 мм, что делает его удобным и эргономичным в работе, снижая нагрузку на руки. Рукоятка, изготовленная из натурального дерева, обеспечивает комфортный захват и приятные тактильные ощущения. Бренд Grinda известен своим вниманием к качеству и деталям, что делает этот инвентарь идеальным выбором для садоводов, ценящих надежность и эффективность в каждом элементе.

Отзывы о товаре Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
5
Ширина, мм
98
Общая длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Инвентарь для обработки почвы Grinda – это высококачественный инструмент, специально разработанный для садовых работ. С шириной рабочей части 98 мм, данный инвентарь обеспечивает эффективную обработку почвы, позволяя легко рыхлить и разравнивать грунт. Рабочая часть изготовлена из прочной стали, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Общая длина инструмента составляет 250 мм, что делает его удобным и эргономичным в работе, снижая нагрузку на руки. Рукоятка, изготовленная из натурального дерева, обеспечивает комфортный захват и приятные тактильные ощущения. Бренд Grinda известен своим вниманием к качеству и деталям, что делает этот инвентарь идеальным выбором для садоводов, ценящих надежность и эффективность в каждом элементе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...