Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149)
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Характеристики
Описание товара Грабельки ручные GRINDA 250 мм, нержавеющая сталь, деревянная ручка, (8-421149)
Инвентарь для обработки почвы Grinda – это высококачественный инструмент, специально разработанный для садовых работ. С шириной рабочей части 98 мм, данный инвентарь обеспечивает эффективную обработку почвы, позволяя легко рыхлить и разравнивать грунт. Рабочая часть изготовлена из прочной стали, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Общая длина инструмента составляет 250 мм, что делает его удобным и эргономичным в работе, снижая нагрузку на руки. Рукоятка, изготовленная из натурального дерева, обеспечивает комфортный захват и приятные тактильные ощущения. Бренд Grinda известен своим вниманием к качеству и деталям, что делает этот инвентарь идеальным выбором для садоводов, ценящих надежность и эффективность в каждом элементе.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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