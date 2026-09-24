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Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481) купить с доставкой в Москве
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Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481)

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Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481) - фото 1
Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
320
  • Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481) - фото 1
  • Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723228
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481)
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х4
Вес, г.
180

Описание товара Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481)

Совок посадочный широкий RACO "STANDARD" 4207-53481, 320мм. Совок посадочный RACO "STANDARD" имеет лезвие из штампованной стали, покрытое защитной краской, а так же оснащена ударопрочной рукояткой.

Отзывы о товаре Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481)




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Характеристики
Бренд
Raco
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Совок посадочный широкий RACO "STANDARD" 4207-53481, 320мм. Совок посадочный RACO "STANDARD" имеет лезвие из штампованной стали, покрытое защитной краской, а так же оснащена ударопрочной рукояткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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