Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 723228
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460 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х9х4
Вес, г.
180
Описание товара Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481)
Совок посадочный широкий RACO "STANDARD" 4207-53481, 320мм. Совок посадочный RACO "STANDARD" имеет лезвие из штампованной стали, покрытое защитной краской, а так же оснащена ударопрочной рукояткой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
пластик
Материал рабочей части
сталь
Ширина, мм
90
Общая длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Совок посадочный широкий RACO "STANDARD" 4207-53481, 320мм. Совок посадочный RACO "STANDARD" имеет лезвие из штампованной стали, покрытое защитной краской, а так же оснащена ударопрочной рукояткой.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Совок посадочный RACO 320 мм, широкий, пластмассовая ручка, (4207-53481) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 460 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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