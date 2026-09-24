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Совок посадочный GRINDA 245 мм, широкий, алюминиевый корпус, (8-421711) купить с доставкой в Москве
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Совок посадочный GRINDA 245 мм, широкий, алюминиевый корпус, (8-421711)

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Совок посадочный GRINDA 245 мм, широкий, алюминиевый корпус, (8-421711)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
алюминий
Ширина, мм
52
Общая длина, мм
245
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723221
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Совок посадочный GRINDA 245 мм, широкий, алюминиевый корпус, (8-421711)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
алюминий
Ширина, мм
52
Общая длина, мм
245
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х6х2
Вес, г.
80

Описание товара Совок посадочный GRINDA 245 мм, широкий, алюминиевый корпус, (8-421711)

Инструмент для обработки почвы Grinda — это надежный и практичный помощник для садоводов, который обеспечит лёгкость и эффективность в уходе за вашим садом. Изготовленный из высококачественного алюминия, инструмент сочетает в себе прочность и лёгкость. Рабочая часть шириной 52 мм позволяет обрабатывать почву с высокой точностью и минимальными усилиями. Общая длина инструмента составляет 245 мм, что способствует удобству в использовании и маневренности. Рукоятка также выполнена из алюминия, обеспечивая долговечность и комфорт даже при длительной работе. Бренд Grinda — это гарантия качества и надёжности для вашего сада.

Отзывы о товаре Совок посадочный GRINDA 245 мм, широкий, алюминиевый корпус, (8-421711)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
алюминий
Материал рабочей части
алюминий
Ширина, мм
52
Общая длина, мм
245
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент для обработки почвы Grinda — это надежный и практичный помощник для садоводов, который обеспечит лёгкость и эффективность в уходе за вашим садом. Изготовленный из высококачественного алюминия, инструмент сочетает в себе прочность и лёгкость. Рабочая часть шириной 52 мм позволяет обрабатывать почву с высокой точностью и минимальными усилиями. Общая длина инструмента составляет 245 мм, что способствует удобству в использовании и маневренности. Рукоятка также выполнена из алюминия, обеспечивая долговечность и комфорт даже при длительной работе. Бренд Grinda — это гарантия качества и надёжности для вашего сада.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совок посадочный GRINDA 245 мм, широкий, алюминиевый корпус, (8-421711) - данный товар вы можете купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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