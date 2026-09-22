Антенна Wi-Fi MikroTik ACOMNIRPSMA 2.4ГГц всенаправленная 5dBi RP-SMA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
Всенаправленная
Поляризация
Линейная
Импеданс
50
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723214
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Поляризация
Линейная
Импеданс
50
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Коннектор
RP-SMA (M)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х3х1
Вес, г.
60
Описание товара Антенна Wi-Fi MikroTik ACOMNIRPSMA 2.4ГГц всенаправленная 5dBi RP-SMA
ACOMNIRPSMA - внешняя антенна, работающая на частоте 2,4 ГГц со всенаправленной поляризацией, в корпусе из УФ-стойкого пластика, с усилением 5dBm и оснащенная штекером RP-SMA, что обеспечивает совместимость с большинством беспроводных устройств.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитАнтенна GPS MikroTik ACGPSA 1575.4МГц SMA 5м 26dB
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE300 v1 (2.4/5ГГц AC1200)
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA860RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x1...
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE205 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME60X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала MikroTik GPER 2.4ГГц 1x100Mb
-
В наличииЦена 3 420 руб. 4 810 руб.855 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
Бренд
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
Всенаправленная
Поляризация
Линейная
Импеданс
50
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Коннектор
RP-SMA (M)
Страна производитель
Китай
ACOMNIRPSMA - внешняя антенна, работающая на частоте 2,4 ГГц со всенаправленной поляризацией, в корпусе из УФ-стойкого пластика, с усилением 5dBm и оснащенная штекером RP-SMA, что обеспечивает совместимость с большинством беспроводных устройств.
Антенна Wi-Fi MikroTik ACOMNIRPSMA 2.4ГГц всенаправленная 5dBi RP-SMA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенна Wi-Fi MikroTik ACOMNIRPSMA 2.4ГГц всенаправленная 5dBi RP-SMA