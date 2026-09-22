Wi-Fi роутер MikroTik S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA маршрутизатор Chateau LTE18ax
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723201
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
300
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA маршрутизатор Chateau LTE18ax
Wi-Fi роутер MikroTik S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA маршрутизатор Chateau LTE18ax
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 44 680 руб.11170 руб. в СплитWi-Fi Роутер MikroTik Clod Core Router CCR2004-16G-2S+PC
-
В наличииЦена 48 290 руб.12073 руб. в СплитWi-Fi MESH система Mercusys Halo H47BE(3-pack)
-
В наличииЦена 49 370 руб.12343 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer GE800
-
В наличииЦена 53 700 руб.13425 руб. в СплитWi-Fi роутер ASUS GT-BE98
-
В наличииЦена 58 160 руб.14540 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS
-
В наличииЦена 61 550 руб.15388 руб. в СплитМаршрутизатор Ubiquiti UXG-Pro-EU (UXG-PRO)
-
В наличииЦена 61 640 руб.15410 руб. в СплитWi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-SE
-
В наличииЦена 78 690 руб.19673 руб. в СплитWi-Fi Роутер UBIQUITI UDM-Pro-Max
-
В наличииЦена 98 320 руб.24580 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik CCR2116-12G-4S+
Wi-Fi роутер MikroTik S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA маршрутизатор Chateau LTE18ax
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Wi-Fi роутер MikroTik S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA маршрутизатор Chateau LTE18ax - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA маршрутизатор Chateau LTE18ax