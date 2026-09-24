Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70)
Пила ручная Kraftool — это надежный инструмент для резки различных материалов, предназначенный как для профессионалов, так и для любителей. Полотно пилы изготовлено из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность в использовании. Благодаря отсутствию складного механизма, пила отличается повышенной жесткостью и устойчивостью при работе. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфортный и надежный хват, что особенно важно при длительном использовании. Эргономичный дизайн рукоятки снижает усталость руки и позволяет точно контролировать процесс резки. Бренд Kraftool известен своим тщательным подходом к качеству продукции, что делает эту пилу отличным выбором для тех, кто ценит надежность и эффективность в своих инструментах. Независимо от того, занимаетесь ли вы строительством, столярными работами или ремонтом, пила ручная Kraftool станет вашим незаменимым помощником в любых задачах.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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