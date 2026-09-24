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Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70)

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Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 1
Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 2
Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 3
Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 4
Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 1
  • Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 2
  • Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 3
  • Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 4
  • Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723179
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70)
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х15х4
Вес, г.
890

Описание товара Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70)

Пила ручная Kraftool — это надежный инструмент для резки различных материалов, предназначенный как для профессионалов, так и для любителей. Полотно пилы изготовлено из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность в использовании. Благодаря отсутствию складного механизма, пила отличается повышенной жесткостью и устойчивостью при работе. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфортный и надежный хват, что особенно важно при длительном использовании. Эргономичный дизайн рукоятки снижает усталость руки и позволяет точно контролировать процесс резки. Бренд Kraftool известен своим тщательным подходом к качеству продукции, что делает эту пилу отличным выбором для тех, кто ценит надежность и эффективность в своих инструментах. Независимо от того, занимаетесь ли вы строительством, столярными работами или ремонтом, пила ручная Kraftool станет вашим незаменимым помощником в любых задачах.



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Отзывы о товаре Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Длина, мм
700
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная Kraftool — это надежный инструмент для резки различных материалов, предназначенный как для профессионалов, так и для любителей. Полотно пилы изготовлено из высококачественной стали, что обеспечивает прочность и долговечность в использовании. Благодаря отсутствию складного механизма, пила отличается повышенной жесткостью и устойчивостью при работе. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфортный и надежный хват, что особенно важно при длительном использовании. Эргономичный дизайн рукоятки снижает усталость руки и позволяет точно контролировать процесс резки. Бренд Kraftool известен своим тщательным подходом к качеству продукции, что делает эту пилу отличным выбором для тех, кто ценит надежность и эффективность в своих инструментах. Независимо от того, занимаетесь ли вы строительством, столярными работами или ремонтом, пила ручная Kraftool станет вашим незаменимым помощником в любых задачах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по бетону KRAFTOOL Alligator Beton, 700 мм, (15211-70) - данный товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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