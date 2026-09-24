Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210)
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
В наличии
Код товара: 723176
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1 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х13х3
Вес, г.
560
Описание товара Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210)
Пила ручная Kraftool представляет собой надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных задач по распиловке. Изготовленная из высококачественной стали, она обеспечивает долгий срок службы и эффективность при работе с различными материалами. Полотно пилы несъемное и несгибаемое, что способствует её устойчивости и точности резки. Эргономичная рукоять из прочного пластика обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая усталость при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что делает эту пилу идеальным выбором как для профессиональных строителей и мастеров, так и для тех, кто занимается домашним ремонтом или хозяйственными работами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Пила ручная Kraftool представляет собой надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных задач по распиловке. Изготовленная из высококачественной стали, она обеспечивает долгий срок службы и эффективность при работе с различными материалами. Полотно пилы несъемное и несгибаемое, что способствует её устойчивости и точности резки. Эргономичная рукоять из прочного пластика обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая усталость при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что делает эту пилу идеальным выбором как для профессиональных строителей и мастеров, так и для тех, кто занимается домашним ремонтом или хозяйственными работами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - стоимость товара 1570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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