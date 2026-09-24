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Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210)

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Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - фото 1
Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - фото 2
Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - фото 3
Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - фото 1
  • Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - фото 2
  • Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - фото 3
  • Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210)
1 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х13х3
Вес, г.
560

Описание товара Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210)

Пила ручная Kraftool представляет собой надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных задач по распиловке. Изготовленная из высококачественной стали, она обеспечивает долгий срок службы и эффективность при работе с различными материалами. Полотно пилы несъемное и несгибаемое, что способствует её устойчивости и точности резки. Эргономичная рукоять из прочного пластика обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая усталость при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что делает эту пилу идеальным выбором как для профессиональных строителей и мастеров, так и для тех, кто занимается домашним ремонтом или хозяйственными работами.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная Kraftool представляет собой надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных задач по распиловке. Изготовленная из высококачественной стали, она обеспечивает долгий срок службы и эффективность при работе с различными материалами. Полотно пилы несъемное и несгибаемое, что способствует её устойчивости и точности резки. Эргономичная рукоять из прочного пластика обеспечивает комфортный и надежный захват, снижая усталость при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что делает эту пилу идеальным выбором как для профессиональных строителей и мастеров, так и для тех, кто занимается домашним ремонтом или хозяйственными работами.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для гипса KRAFTOOL Alligator Gips 7, 550 мм, (15210) - стоимость товара 1570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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