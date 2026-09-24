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Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801)

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Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - фото 1
Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - фото 2
Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - фото 3
Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Поворот полотна
да
  • Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - фото 1
  • Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - фото 2
  • Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - фото 3
  • Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723175
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801)
1 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Поворот полотна
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х16х3
Вес, г.
629

Описание товара Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801)

Пила ручная Kraftool – это надежный инструмент, идеально подходящий для резки различных материалов. Полотно этой пилы изготовлено из прочного биметалла, что обеспечивает высокую износостойкость и долговечность. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфортный и уверенный хват даже при продолжительной работе. Уникальная возможность поворота полотна делает эту пилу универсальным инструментом, удобным для использования в самых труднодоступных местах. Бренд Kraftool гарантирует высокое качество и надежность каждой детали, превращая эту пилу в незаменимого помощника как для профессионалов, так и для любителей.



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Отзывы о товаре Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка по металлу
Материал полотна
биметалл
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Поворот полотна
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная Kraftool – это надежный инструмент, идеально подходящий для резки различных материалов. Полотно этой пилы изготовлено из прочного биметалла, что обеспечивает высокую износостойкость и долговечность. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, обеспечивая комфортный и уверенный хват даже при продолжительной работе. Уникальная возможность поворота полотна делает эту пилу универсальным инструментом, удобным для использования в самых труднодоступных местах. Бренд Kraftool гарантирует высокое качество и надежность каждой детали, превращая эту пилу в незаменимого помощника как для профессионалов, так и для любителей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по металлу KRAFTOOL GRAND, 300 мм, обрезиненная ручка, полотно Bi-Metal, (15801) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1570 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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