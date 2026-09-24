Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
В наличии
Код товара: 723172
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1 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
53х13х4
Вес, г.
450
Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216)
Садовые пилы Kraftool – это надежный инструмент, который сочетает в себе высокое качество и эффективность, необходимые для ухода за вашим садом. Рабочая часть изготовлена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и высокую производительность при резке различных пород деревьев и кустарников. Эргономичная рукоятка, выполненная из двухкомпонентного материала, гарантирует комфорт и безопасность в использовании, предотвращая выскальзывание из рук даже при длительной работе. Бренд Kraftool славится своим вниманием к деталям и стремлением к инновациям, что делает его продукцию популярным выбором как среди профессионалов, так и среди садоводов-любителей.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Германия
Садовые пилы Kraftool – это надежный инструмент, который сочетает в себе высокое качество и эффективность, необходимые для ухода за вашим садом. Рабочая часть изготовлена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и высокую производительность при резке различных пород деревьев и кустарников. Эргономичная рукоятка, выполненная из двухкомпонентного материала, гарантирует комфорт и безопасность в использовании, предотвращая выскальзывание из рук даже при длительной работе. Бренд Kraftool славится своим вниманием к деталям и стремлением к инновациям, что делает его продукцию популярным выбором как среди профессионалов, так и среди садоводов-любителей.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Ножовка для быстрого реза сырой древесины KRAFTOOL Camp Fast 7, 350 мм, (15216) - данный товар вы можете купить по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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