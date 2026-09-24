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Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) купить с доставкой в Москве
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Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30)

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Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 1
Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 2
Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 3
Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 4
Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 5
Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 6
Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 7
Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 8
Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь SK-5
  • Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 1
  • Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 2
  • Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 3
  • Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 4
  • Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 5
  • Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 6
  • Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 7
  • Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 8
  • Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30)
1 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь SK-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х3
Вес, г.
480

Описание товара Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30)

Пила ручная Kraftool представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий для различных видов работ. Полотно пилы изготовлено из прочной и износостойкой стали SK-5, которая обеспечивает долговечность и устойчивую остроту зубьев на протяжении долгого времени. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует надежный и комфортный захват, снижая усталость рук при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, поэтому данная пила станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.



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Отзывы о товаре Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал полотна
сталь SK-5
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная Kraftool представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий для различных видов работ. Полотно пилы изготовлено из прочной и износостойкой стали SK-5, которая обеспечивает долговечность и устойчивую остроту зубьев на протяжении долгого времени. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует надежный и комфортный захват, снижая усталость рук при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, поэтому данная пила станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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