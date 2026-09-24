Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30)
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Характеристики
Материал полотна
сталь SK-5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 723171
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1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал полотна
сталь SK-5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х14х3
Вес, г.
480
Описание товара Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30)
Пила ручная Kraftool представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий для различных видов работ. Полотно пилы изготовлено из прочной и износостойкой стали SK-5, которая обеспечивает долговечность и устойчивую остроту зубьев на протяжении долгого времени. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует надежный и комфортный захват, снижая усталость рук при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, поэтому данная пила станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Пила ручная Kraftool представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий для различных видов работ. Полотно пилы изготовлено из прочной и износостойкой стали SK-5, которая обеспечивает долговечность и устойчивую остроту зубьев на протяжении долгого времени. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует надежный и комфортный захват, снижая усталость рук при длительном использовании. Бренд Kraftool известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, поэтому данная пила станет отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка с обушком для стусла KRAFTOOL Alligator Tenon 15, 300 мм, (15228-30) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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