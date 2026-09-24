Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 723170
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1 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х3
Вес, г.
330
Описание товара Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35)
Пила ручная Kraftool — надежный инструмент, идеально подходящий для различных деревообрабатывающих работ. Полотно выполнено из прочной стали, что гарантирует долговечность и эффективность резки. Эргономичная двухкомпонентная рукоять обеспечивает комфортный и надежный хват, снижая усталость рук при длительном использовании. Этот инструмент от знаменитого бренда Kraftool сочетает в себе высокое качество и удобство использования, делая его превосходным выбором как для профессионалов, так и для любителей.
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Бренд
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Пила ручная Kraftool — надежный инструмент, идеально подходящий для различных деревообрабатывающих работ. Полотно выполнено из прочной стали, что гарантирует долговечность и эффективность резки. Эргономичная двухкомпонентная рукоять обеспечивает комфортный и надежный хват, снижая усталость рук при длительном использовании. Этот инструмент от знаменитого бренда Kraftool сочетает в себе высокое качество и удобство использования, делая его превосходным выбором как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35) - стоимость товара 1370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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