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Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35)

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Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35) - фото 1
Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
  • Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35) - фото 1
  • Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723170
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35)
1 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х3
Вес, г.
330

Описание товара Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35)

Пила ручная Kraftool — надежный инструмент, идеально подходящий для различных деревообрабатывающих работ. Полотно выполнено из прочной стали, что гарантирует долговечность и эффективность резки. Эргономичная двухкомпонентная рукоять обеспечивает комфортный и надежный хват, снижая усталость рук при длительном использовании. Этот инструмент от знаменитого бренда Kraftool сочетает в себе высокое качество и удобство использования, делая его превосходным выбором как для профессионалов, так и для любителей.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
прорезиненный пластик
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная Kraftool — надежный инструмент, идеально подходящий для различных деревообрабатывающих работ. Полотно выполнено из прочной стали, что гарантирует долговечность и эффективность резки. Эргономичная двухкомпонентная рукоять обеспечивает комфортный и надежный хват, снижая усталость рук при длительном использовании. Этот инструмент от знаменитого бренда Kraftool сочетает в себе высокое качество и удобство использования, делая его превосходным выбором как для профессионалов, так и для любителей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву KRAFTOOL Alligator Toolbox 13, 350 мм, (15227-35) - стоимость товара 1370 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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