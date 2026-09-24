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Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50)

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Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 1
Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 2
Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 3
Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 4
Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 5
Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 6
Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 7
Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 8
Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
  • Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 1
  • Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 2
  • Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 3
  • Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 4
  • Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 5
  • Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 6
  • Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 7
  • Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 8
  • Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50)
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х3
Вес, г.
665

Описание товара Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50)

Пила ручная ЗУБР - это надежный инструмент для работы с различными материалами, который сочетает в себе высокое качество и удобство использования. Полотно, изготовленное из прочной стали, обеспечивает долговечность и эффективную резку, гарантируя чистые и аккуратные срезы при каждом использовании. Двухкомпонентная рукоять, разработанная с упором на эргономику, обеспечивает комфортное удержание и минимизирует усталость даже при длительной работе. Бренд ЗУБР, известный высокой надежностью и долговечностью своей продукции, гарантирует, что эта пила станет незаменимым помощником в вашем арсенале инструментов, будь то для домашнего использования или профессиональных нужд.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная ЗУБР - это надежный инструмент для работы с различными материалами, который сочетает в себе высокое качество и удобство использования. Полотно, изготовленное из прочной стали, обеспечивает долговечность и эффективную резку, гарантируя чистые и аккуратные срезы при каждом использовании. Двухкомпонентная рукоять, разработанная с упором на эргономику, обеспечивает комфортное удержание и минимизирует усталость даже при длительной работе. Бренд ЗУБР, известный высокой надежностью и долговечностью своей продукции, гарантирует, что эта пила станет незаменимым помощником в вашем арсенале инструментов, будь то для домашнего использования или профессиональных нужд.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по пенобетону ЗУБР Бетонорез, 500 мм, Профессионал (15157-50) – стоимость товара 1310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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