Ножовка выкружная STAYER Cobra PullSaw, 300 мм, Professional (15088)
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Характеристики
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 723166
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630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х8х2
Вес, г.
158
Описание товара Ножовка выкружная STAYER Cobra PullSaw, 300 мм, Professional (15088)
Пила ручная Stayer — это надежный инструмент, разработанный для выполнения различных столярных и плотницких работ. Изготовленная из высококачественной стали, она гарантирует прочный и долговечный режущий край, способный уверенно справляться с разными видами древесины и других материалов. Особое внимание уделено эргономике: двухкомпонентная рукоять обеспечивает комфортное и безопасное удержание даже при длительной работе, снижая усталость и риск скольжения. Бренд Stayer является синонимом качества и долговечности, что делает эту пилу отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Пила ручная Stayer — это надежный инструмент, разработанный для выполнения различных столярных и плотницких работ. Изготовленная из высококачественной стали, она гарантирует прочный и долговечный режущий край, способный уверенно справляться с разными видами древесины и других материалов. Особое внимание уделено эргономике: двухкомпонентная рукоять обеспечивает комфортное и безопасное удержание даже при длительной работе, снижая усталость и риск скольжения. Бренд Stayer является синонимом качества и долговечности, что делает эту пилу отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка выкружная STAYER Cobra PullSaw, 300 мм, Professional (15088) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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