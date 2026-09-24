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Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085)

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Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085) - фото 1
Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085) - фото 1
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ножовка
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х6х3
Вес, г.
150

Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085)

Садовая пила Stayer представляет собой надежный и функциональный инструмент, необходимый для ухода за растениями и деревьями в вашем саду. Изготовленная из высококачественной стали, рабочая часть пилы обеспечивает прочность и долговечность, позволяя без труда справляться с разрезанием ветвей различной плотности. Рукоятка, выполненная из прочного пластика, обеспечивает комфортный и надежный хват, минимизируя усталость руки даже при длительной работе. Бренд Stayer — это гарантия качества и эффективности, проверенная и признанная многими садоводами. Эта пила станет вашим незаменимым помощником в поддержании порядка и красоты на участке.

Отзывы о товаре Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ножовка
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Садовая пила Stayer представляет собой надежный и функциональный инструмент, необходимый для ухода за растениями и деревьями в вашем саду. Изготовленная из высококачественной стали, рабочая часть пилы обеспечивает прочность и долговечность, позволяя без труда справляться с разрезанием ветвей различной плотности. Рукоятка, выполненная из прочного пластика, обеспечивает комфортный и надежный хват, минимизируя усталость руки даже при длительной работе. Бренд Stayer — это гарантия качества и эффективности, проверенная и признанная многими садоводами. Эта пила станет вашим незаменимым помощником в поддержании порядка и красоты на участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для быстрого реза сырой древесины STAYER Cobra Camp, 160 мм, (15085) - стоимость товара 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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