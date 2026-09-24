Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 450 мм, Professional (1506-45)
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 723163
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600 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал полотна
сталь
Складное полотно
нет
Длина, мм
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х15х3
Вес, г.
400
Описание товара Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 450 мм, Professional (1506-45)
Пила ручная Stayer – надежный инструмент для выполнения различных задач, связанных с резкой материалов. Полотно пилы изготовлено из высококачественной стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Несмотря на отсутствие складного механизма, конструкция изделия обеспечивает комфорт и эффективность в работе. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, что обеспечивает удобный и надежный захват даже во время продолжительных операций. Этот инструмент от бренда Stayer станет отличным помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
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Пила ручная Stayer – надежный инструмент для выполнения различных задач, связанных с резкой материалов. Полотно пилы изготовлено из высококачественной стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Несмотря на отсутствие складного механизма, конструкция изделия обеспечивает комфорт и эффективность в работе. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, что обеспечивает удобный и надежный захват даже во время продолжительных операций. Этот инструмент от бренда Stayer станет отличным помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 450 мм, Professional (1506-45) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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