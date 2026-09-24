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Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) купить с доставкой в Москве
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Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40)

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Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 1
Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 2
Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 3
Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 4
Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 5
Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 6
Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
  • Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 1
  • Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 2
  • Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 3
  • Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 4
  • Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 5
  • Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 6
  • Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Складное полотно
нет
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х12х4
Вес, г.
350

Описание товара Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40)

Пила ручная Stayer представляет собой надежный и функциональный инструмент, который станет незаменимым помощником в любом хозяйстве. Основные характеристики этой модели включают отсутствие складного полотна, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность конструкции. Рукоять, выполненная из двухкомпонентного материала, гарантирует удобный и безопасный захват, снижая нагрузку на руки во время работы. Изделие от бренда Stayer отличается высокими стандартами качества и долговечностью, делая его отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Материал полотна
сталь
Складное полотно
нет
Длина, мм
400
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная Stayer представляет собой надежный и функциональный инструмент, который станет незаменимым помощником в любом хозяйстве. Основные характеристики этой модели включают отсутствие складного полотна, что обеспечивает дополнительную прочность и надежность конструкции. Рукоять, выполненная из двухкомпонентного материала, гарантирует удобный и безопасный захват, снижая нагрузку на руки во время работы. Изделие от бренда Stayer отличается высокими стандартами качества и долговечностью, делая его отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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