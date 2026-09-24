Ножовка универсальная ЗУБР Молния 15, 250 мм, Профессионал (15154-250)
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
В наличии
Код товара: 723161
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Загружаем...
750 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х9х2
Вес, г.
150
Описание товара Ножовка универсальная ЗУБР Молния 15, 250 мм, Профессионал (15154-250)
Пила ручная ЗУБР идеально подходит для работы с различными материалами благодаря высококачественному полотну из стали. Стальная конструкция полотна обеспечивает прочность и долговечность инструмента, позволяя выполнять резы с большой точностью и минимальными усилиями. Эргономичная рукоять из пластика обеспечивает комфортный захват и снижает утомляемость при длительном использовании, гарантируя безопасное и удобное управление пилой. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и качественными инструментами, что делает эту пилу отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Пила ручная ЗУБР идеально подходит для работы с различными материалами благодаря высококачественному полотну из стали. Стальная конструкция полотна обеспечивает прочность и долговечность инструмента, позволяя выполнять резы с большой точностью и минимальными усилиями. Эргономичная рукоять из пластика обеспечивает комфортный захват и снижает утомляемость при длительном использовании, гарантируя безопасное и удобное управление пилой. Бренд ЗУБР славится своей надежностью и качественными инструментами, что делает эту пилу отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка универсальная ЗУБР Молния 15, 250 мм, Профессионал (15154-250) - данный товар вы можете купить по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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