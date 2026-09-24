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Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) купить с доставкой в Москве
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Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35)

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Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 1
Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 2
Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 3
Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 4
Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 5
Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 1
  • Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 2
  • Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 3
  • Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 4
  • Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 5
  • Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
350 мм
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х3
Вес, г.
320

Описание товара Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35)

Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для различных видов работ с деревом и другими материалами. Изготовленное из высококачественной стали, полотно обеспечивает долговечность и точность реза. Несмотря на то, что пила не имеет складного полотна, её конструкция продумана для удобной и безопасной работы. Двухкомпонентная рукоять обеспечивает комфортное удержание и снижает усталость при длительном использовании. Пилы бренда ЗУБР пользуются заслуженной популярностью благодаря своему качеству и надежности, что делает их отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.



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Отзывы о товаре Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
350 мм
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный и эффективный инструмент, идеально подходящий для различных видов работ с деревом и другими материалами. Изготовленное из высококачественной стали, полотно обеспечивает долговечность и точность реза. Несмотря на то, что пила не имеет складного полотна, её конструкция продумана для удобной и безопасной работы. Двухкомпонентная рукоять обеспечивает комфортное удержание и снижает усталость при длительном использовании. Пилы бренда ЗУБР пользуются заслуженной популярностью благодаря своему качеству и надежности, что делает их отличным выбором как для профессионалов, так и для любителей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка с обушком ЗУБР Молния 13, 35 х 11 см, 13TPI, Профессионал (15155-35) - по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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