Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 400 мм, Профессионал (15075-40)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву ЗУБР Молния-5, 400 мм, Профессионал (15075-40)
Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный и эффективный инструмент, который идеально подойдет для самых разнообразных работ как в домашней мастерской, так и для профессионального использования. Основные характеристики пилы включают полотно, изготовленное из высококачественной стали. Этот материал обеспечивает долговечность и остроту зубьев, позволяя легко и точно распиливать различные виды древесины и других материалов. Рукоять пилы выполнена из двухкомпонентного материала, что обеспечивает удобный и надежный захват. Эргономичный дизайн рукояти уменьшает усталость рук и повышает комфорт при длительной работе, предотвращая скольжение даже при интенсивных нагрузках. Бренд ЗУБР известен своей приверженностью к качеству и инновационным решениям, что отражается в дизайне и функциональности их ручных инструментов. Эта пила станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и высокую производительность в своем рабочих процессах.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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