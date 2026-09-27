Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 723156
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х12х3
Вес, г.
340
Описание товара Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок
Пила ручная ЗУБР – это надежный инструмент, созданный для комфортной и эффективной работы с различными материалами. Основой пилы является полотно, изготовленное из прочной стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу, а также высокую производительность при пилении. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, который сочетает в себе прочность и комфортное тактильное ощущение, увеличивая удобство использования и уменьшая усталость в руках во время длительных работ. Продукция бренда ЗУБР славится высоким качеством и надежностью, что делает данную пилу отличным выбором для профессионалов и домашних мастеров, стремящихся к идеальному результату.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитНожовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40)
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитНожовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,350 мм,кал.зуб ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНожовка по дереву "Зубец", 400 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНожовка по дереву "Зубец", 450 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, кал.зуб, защ...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНожовка по дереву, 400 мм, 7-8 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, двухк...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНожовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,400 мм,кал.зуб ...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНожовка универсальная (пила) ?ТАЙГА-7? 400мм,7TPI, закаленный зу...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНожовка по дереву, 350 мм, 5 сменных полотен, пластиковая рукоят...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНожовка по дереву STAYER Cobra 5, 400 мм, Professional (1506-40)
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНожовка по дереву,500 мм,зуб 2D,каленый крупный зуб 5-6 TPI,двух...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитНожовка по дереву"Зубец"для точных пильных работ,450 мм,кал.зуб ...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитНожовка специальная (пила) ТАЙГА-Тулбокс 350 мм, 11 TPI, прямой ...
Бренд
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Пила ручная ЗУБР – это надежный инструмент, созданный для комфортной и эффективной работы с различными материалами. Основой пилы является полотно, изготовленное из прочной стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу, а также высокую производительность при пилении. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, который сочетает в себе прочность и комфортное тактильное ощущение, увеличивая удобство использования и уменьшая усталость в руках во время длительных работ. Продукция бренда ЗУБР славится высоким качеством и надежностью, что делает данную пилу отличным выбором для профессионалов и домашних мастеров, стремящихся к идеальному результату.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - этот товар вы можете купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок