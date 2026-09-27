Top.Mail.Ru
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 1
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 2
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 3
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 4
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 5
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 6
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 7
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
  • Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 1
  • Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 2
  • Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 3
  • Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 4
  • Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 5
  • Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 6
  • Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 7
  • Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х12х3
Вес, г.
340

Описание товара Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок

Пила ручная ЗУБР – это надежный инструмент, созданный для комфортной и эффективной работы с различными материалами. Основой пилы является полотно, изготовленное из прочной стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу, а также высокую производительность при пилении. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, который сочетает в себе прочность и комфортное тактильное ощущение, увеличивая удобство использования и уменьшая усталость в руках во время длительных работ. Продукция бренда ЗУБР славится высоким качеством и надежностью, что делает данную пилу отличным выбором для профессионалов и домашних мастеров, стремящихся к идеальному результату.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Описание
Пила ручная ЗУБР – это надежный инструмент, созданный для комфортной и эффективной работы с различными материалами. Основой пилы является полотно, изготовленное из прочной стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу, а также высокую производительность при пилении. Эргономичная рукоять выполнена из двухкомпонентного материала, который сочетает в себе прочность и комфортное тактильное ощущение, увеличивая удобство использования и уменьшая усталость в руках во время длительных работ. Продукция бренда ЗУБР славится высоким качеством и надежностью, что делает данную пилу отличным выбором для профессионалов и домашних мастеров, стремящихся к идеальному результату.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву (пила) ЗУБР МОЛНИЯ-5 450 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волокон, для крупных и средних заготовок - этот товар вы можете купить по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...