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Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) купить с доставкой в Москве
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Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35)

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Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 1
Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 2
Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 3
Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 4
Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
  • Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 1
  • Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 2
  • Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 3
  • Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 4
  • Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723155
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал полотна
сталь
Складное полотно
нет
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х13х3
Вес, г.
320

Описание товара Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35)

Ножовка компактная пила 350 мм, 11 TPI, прямой зуб, точный рез, импульсная закалка каждого зуба Зубр МОЛНИЯ-Тулбокс 15156-35_z01 имеет высокую прочность, которая позволяет работать с небольшими деревянными заготовками. Инструмент оснащен двухкомпонентной рукояткой для удобства эксплуатации.



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Отзывы о товаре Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал полотна
сталь
Складное полотно
нет
Длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка компактная пила 350 мм, 11 TPI, прямой зуб, точный рез, импульсная закалка каждого зуба Зубр МОЛНИЯ-Тулбокс 15156-35_z01 имеет высокую прочность, которая позволяет работать с небольшими деревянными заготовками. Инструмент оснащен двухкомпонентной рукояткой для удобства эксплуатации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка компактная ЗУБР Молния-Тулбокс, 350 мм, 11TPI, Профессионал (15156-35) - купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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