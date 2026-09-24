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Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18)

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Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 1
Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 2
Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 3
Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 4
Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 5
Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 1
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 2
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 3
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 4
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 5
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723153
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18)
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х6х3
Вес, г.
280

Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18)

Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР Походная 9 205 мм 15169-18 представляет собой профессиональный походный инструмент с лезвием из стали У8А. Конструкция модели позволяет распиливать древесину как вдоль, так и поперек. Каждый режущий зуб прошел импульсную закалку и отличается высоким уровнем прочности. Есть отверстие под темляк.

Отзывы о товаре Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР Походная 9 205 мм 15169-18 представляет собой профессиональный походный инструмент с лезвием из стали У8А. Конструкция модели позволяет распиливать древесину как вдоль, так и поперек. Каждый режущий зуб прошел импульсную закалку и отличается высоким уровнем прочности. Есть отверстие под темляк.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для быстрого реза сырой древесины,ЗУБР походная 9, 205 мм, Профессионал (15169-18) - стоимость товара 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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