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Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35)

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Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 1
Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 2
Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 3
Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 4
Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 5
Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 1
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 2
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 3
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 4
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 5
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35)
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовка
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х5х2
Вес, г.
390

Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35)

Походная ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР 7, 270 мм 15166-35 успешно распиливает древесные заготовки как вдоль, так и поперек. Модель оснащается антискользящей двухкомпонентной рукоятью. Прочное и долговечное пильное полотно выполнено из стали У8А. Для удобства транспортировки конструкцией предусматривается отверстие под темляк.

Отзывы о товаре Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовка
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Описание
Походная ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР 7, 270 мм 15166-35 успешно распиливает древесные заготовки как вдоль, так и поперек. Модель оснащается антискользящей двухкомпонентной рукоятью. Прочное и долговечное пильное полотно выполнено из стали У8А. Для удобства транспортировки конструкцией предусматривается отверстие под темляк.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для быстрого реза сырой древесины ЗУБР походная 7, 270 мм, Профессионал (15166-35) - по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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