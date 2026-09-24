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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50)

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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723151
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовка
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х14х3
Вес, г.
370

Описание товара Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50)

Ножовка для быстрого реза Зубр ТАЙГА-5 500 мм, 5 TPI, рез поперек волокон 15083-50 оптимально подходит для продольного и поперечного распила. Благодаря остро заточенным прямым зубьям, инструмент обеспечивает быстрый и ровный рез. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и предотвращает выскальзывание при интенсивных работах.



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Отзывы о товаре Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножовка
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка для быстрого реза Зубр ТАЙГА-5 500 мм, 5 TPI, рез поперек волокон 15083-50 оптимально подходит для продольного и поперечного распила. Благодаря остро заточенным прямым зубьям, инструмент обеспечивает быстрый и ровный рез. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в руке и предотвращает выскальзывание при интенсивных работах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 500 мм, (15083-50) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 610 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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