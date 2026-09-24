Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40)
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Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 723149
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Загружаем...
530 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х14х3
Вес, г.
320
Описание товара Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40)
Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный и высококачественный инструмент, предназначенный для различных видов распиловки. Полотно пилы изготовлено из прочной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность в работе. Эргономичная рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует комфортный и надежный захват, снижая усталость рук во время длительного использования. Продукция бренда ЗУБР известна своим качеством и инновационными решениями, что делает эту пилу отличным выбором как для профессиональных мастеров, так и для домашнего использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Длина лезвия, мм
400
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
двухкомпонентный
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Пила ручная ЗУБР представляет собой надежный и высококачественный инструмент, предназначенный для различных видов распиловки. Полотно пилы изготовлено из прочной стали, что обеспечивает долговечность и эффективность в работе. Эргономичная рукоятка выполнена из двухкомпонентного материала, что гарантирует комфортный и надежный захват, снижая усталость рук во время длительного использования. Продукция бренда ЗУБР известна своим качеством и инновационными решениями, что делает эту пилу отличным выбором как для профессиональных мастеров, так и для домашнего использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка для быстрого реза ЗУБР Тайга-5, 400 мм, (15083-40) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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