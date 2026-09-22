Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK
Кулер для процессора ZALMAN CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK позволит организовать эффективное охлаждение при возрастании температуры, вызванном решением ресурсоемких задач. Модель башенного типа порадует рассеиваемой мощностью 220 Вт и совместимостью с большим числом сокетов, что позволит использовать ее с подавляющим большинством существующих процессоров. Благодаря ARGB-подсветке кулер ZALMAN CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK сможет украсить своим присутствием пространство системного блока. Отвод горячего воздуха от радиатора обеспечивает вентилятор размером 120x120 мм. Его лопасти способны вращаться со скоростью 600-2000 об/мин, при этом уровень шума не превысит значения 29.7 дБ.
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