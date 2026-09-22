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Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK

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Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 1
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 2
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 3
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 4
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 5
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 6
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 7
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 8
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 9
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 10
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 11
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 12
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 13
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 14
Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 1
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 2
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 3
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 4
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 5
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 6
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 7
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 8
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 9
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 10
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 11
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 12
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 13
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 14
  • Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723132
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK

Кулер для процессора ZALMAN CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK позволит организовать эффективное охлаждение при возрастании температуры, вызванном решением ресурсоемких задач. Модель башенного типа порадует рассеиваемой мощностью 220 Вт и совместимостью с большим числом сокетов, что позволит использовать ее с подавляющим большинством существующих процессоров. Благодаря ARGB-подсветке кулер ZALMAN CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK сможет украсить своим присутствием пространство системного блока. Отвод горячего воздуха от радиатора обеспечивает вентилятор размером 120x120 мм. Его лопасти способны вращаться со скоростью 600-2000 об/мин, при этом уровень шума не превысит значения 29.7 дБ.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ZALMAN CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK позволит организовать эффективное охлаждение при возрастании температуры, вызванном решением ресурсоемких задач. Модель башенного типа порадует рассеиваемой мощностью 220 Вт и совместимостью с большим числом сокетов, что позволит использовать ее с подавляющим большинством существующих процессоров. Благодаря ARGB-подсветке кулер ZALMAN CNPS9X PERFORMA PLUS ARGB BLACK сможет украсить своим присутствием пространство системного блока. Отвод горячего воздуха от радиатора обеспечивает вентилятор размером 120x120 мм. Его лопасти способны вращаться со скоростью 600-2000 об/мин, при этом уровень шума не превысит значения 29.7 дБ.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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