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Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A24 Black) black купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A24 Black) black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723130
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Система водяного охлаждения
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A24 Black) black

Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A24 Black) black

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A24 Black) black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Система водяного охлаждения
Описание
Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A24 Black) black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Zalman ARGB (ALPHA2 A24 Black) black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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