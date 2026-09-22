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Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white

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Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white - фото 1
Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white - фото 2
Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white - фото 1
  • Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white - фото 2
  • Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723127
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white

Система охлаждения ZALMAN ALPHA2 SE A24 белая предназначена для обслуживания процессора. Модель совместима с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. 2 вентилятора типоразмера 120 мм вращаются с частотой от 800 до 2000 об/мин. Их скорость регулируется автоматически. Вентиляторы и водоблок оснащены подсветкой ARGB.

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Zalman (ALPHA2 SE A24 White) white




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
30
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ZALMAN ALPHA2 SE A24 белая предназначена для обслуживания процессора. Модель совместима с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. 2 вентилятора типоразмера 120 мм вращаются с частотой от 800 до 2000 об/мин. Их скорость регулируется автоматически. Вентиляторы и водоблок оснащены подсветкой ARGB.
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