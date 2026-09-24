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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50)

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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 1
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 2
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 3
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 4
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 1
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 2
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 3
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 4
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723118
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50)
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х14х4
Вес, г.
540

Описание товара Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50)

Ножовка для точного реза Kraftool "Alligator BLACK", 500 мм, 11 TPI 3D зуб, 15205-50 оставляет после себя чистый распил, что обеспечивает возможность работы с неплотными материалами, а также пластиком. Инструмент прост в использовании, имеет длинное полотно, которое облегчает распил крупных досок и бруса.



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Отзывы о товаре Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Длина лезвия, мм
500
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка для точного реза Kraftool "Alligator BLACK", 500 мм, 11 TPI 3D зуб, 15205-50 оставляет после себя чистый распил, что обеспечивает возможность работы с неплотными материалами, а также пластиком. Инструмент прост в использовании, имеет длинное полотно, которое облегчает распил крупных досок и бруса.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 500 мм, (15205-50) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1440 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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