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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45)

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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 1
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 2
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 3
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 4
Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 1
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 2
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 3
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 4
  • Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45)
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х14х4
Вес, г.
500

Описание товара Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45)

Ножовка для точного реза Alligator BLACK KRAFTOOL 15205-50, предназначена для точного реза дерева, ламината, ДСП, ДВП, МДФ. Тефлоновое покрытие снижает трение при пилении и предотвращает образование коррозии. Специальное полотно обеспечивает чистое и быстрое пиление. Благодаря современной 3D лазерной заточке зубьев ножовка долго остаются острой.



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Отзывы о товаре Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Длина лезвия, мм
450
Материал полотна
сталь
Материал рукояти
пластик
Складное полотно
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка для точного реза Alligator BLACK KRAFTOOL 15205-50, предназначена для точного реза дерева, ламината, ДСП, ДВП, МДФ. Тефлоновое покрытие снижает трение при пилении и предотвращает образование коррозии. Специальное полотно обеспечивает чистое и быстрое пиление. Благодаря современной 3D лазерной заточке зубьев ножовка долго остаются острой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для точного реза KRAFTOOL Alligator Black 11, 450 мм, (15205-45) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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