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Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881)

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Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 1
Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 2
Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 3
Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 4
Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 5
Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 1
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 2
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 3
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 4
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 5
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881)
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х10х3
Вес, г.
320

Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881)

Ножовка для быстрого реза сырой древесины Grinda GS-7 250 мм 151881 представляет собой надежный и качественный инструмент. Находит применение в садовых работах, в бытовой и профессиональной сферах. Полотно выполнено из качественной стали, обладающей высокой прочностью. Импульсная закалка каждого зуба в отдельности обеспечивает высокую твёрдость и механическую прочность зуба для длительного срока службы. Эргономичная рукоять обеспечивает комфортную эксплуатацию. Складная конструкция позволяет удобно хранить и транспортировать инструмент.

Отзывы о товаре Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка для быстрого реза сырой древесины Grinda GS-7 250 мм 151881 представляет собой надежный и качественный инструмент. Находит применение в садовых работах, в бытовой и профессиональной сферах. Полотно выполнено из качественной стали, обладающей высокой прочностью. Импульсная закалка каждого зуба в отдельности обеспечивает высокую твёрдость и механическую прочность зуба для длительного срока службы. Эргономичная рукоять обеспечивает комфортную эксплуатацию. Складная конструкция позволяет удобно хранить и транспортировать инструмент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - данный товар вы можете купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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