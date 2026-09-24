Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 723115
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Загружаем...
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х10х3
Вес, г.
320
Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881)
Ножовка для быстрого реза сырой древесины Grinda GS-7 250 мм 151881 представляет собой надежный и качественный инструмент. Находит применение в садовых работах, в бытовой и профессиональной сферах. Полотно выполнено из качественной стали, обладающей высокой прочностью. Импульсная закалка каждого зуба в отдельности обеспечивает высокую твёрдость и механическую прочность зуба для длительного срока службы. Эргономичная рукоять обеспечивает комфортную эксплуатацию. Складная конструкция позволяет удобно хранить и транспортировать инструмент.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Ножовка для быстрого реза сырой древесины Grinda GS-7 250 мм 151881 представляет собой надежный и качественный инструмент. Находит применение в садовых работах, в бытовой и профессиональной сферах. Полотно выполнено из качественной стали, обладающей высокой прочностью. Импульсная закалка каждого зуба в отдельности обеспечивает высокую твёрдость и механическую прочность зуба для длительного срока службы. Эргономичная рукоять обеспечивает комфортную эксплуатацию. Складная конструкция позволяет удобно хранить и транспортировать инструмент.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-7, 250 мм, (151881) - данный товар вы можете купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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