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Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853) купить с доставкой в Москве
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853)

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Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853) - фото 1
Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853) - фото 2
Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853) - фото 1
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853) - фото 2
  • Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723114
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853)
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х13х5
Вес, г.
450

Описание товара Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853)

Ножовка для быстрого реза сырой древесины Grinda GS-6 320 мм 151853 подходит для профессионального использования. Полотно выполнено из высококачественной японской стали SK5, что обеспечивает прочность и долгий срок службы. закаленные зубья с трехгранной заточкой гарантируют точный и быстрый рез. Эргономичная рукоятка снижает утомляемость при выполнении садовых работ. Пластмассовые ножны имеют средства крепления на ремне и обеспечивают удобное и безопасное хранение пилы.

Отзывы о товаре Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рабочей части
сталь
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка для быстрого реза сырой древесины Grinda GS-6 320 мм 151853 подходит для профессионального использования. Полотно выполнено из высококачественной японской стали SK5, что обеспечивает прочность и долгий срок службы. закаленные зубья с трехгранной заточкой гарантируют точный и быстрый рез. Эргономичная рукоятка снижает утомляемость при выполнении садовых работ. Пластмассовые ножны имеют средства крепления на ремне и обеспечивают удобное и безопасное хранение пилы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка для быстрого реза сырой древесины GRINDA GS-6, 320 мм, (151853) - этот товар вы можете купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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