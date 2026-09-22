Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин
Триммеры и мотокосы Grinda представляют собой идеальное сочетание мощности, удобства и надежности, обеспечивая высокую производительность и комфорт в использовании. Модель с электрическим двигателем мощностью 1200 Вт демонстрирует впечатляющие результаты по уходу за садом. Благодаря верхнему расположению двигателя обеспечивается оптимальная балансировка устройства, что значительно облегчает его использование. Вес триммера составляет всего 7,2 кг, что позволяет работать с ним продолжительное время без усталости. Устройство оснащено антивибрационной системой, которая обеспечивает сниженный уровень вибрации, увеличивая комфорт и минимизируя нагрузку на руки пользователя. Это особенно актуально при продолжительных работах. Ширина скашивания триммера составляет 2,3 см, что идеально подходит для точного и аккуратного кошения труднодоступных участков. D-образная ручка обеспечивает удобный захват и позволяет уверенно контролировать процесс работы. Прямая штанга способствует равномерности и точности скашивания, что особенно важно при профессиональном использовании. Бренд Grinda известен своим высоким качеством и надежностью, а данная модель триммера станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и простое в использовании садовое оборудование для ухода за газонами и участками.
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Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
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Теги товара: электрический, Антивибрационная система, Двигатель сверху, D-образная ручка, прямая
Отзывы о товаре Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, фреза 230мм, леска d=2.0 мм, 1200 Вт, 7500 об/мин