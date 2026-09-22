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Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин купить с доставкой в Москве
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Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин

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Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 1
Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 2
Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 3
Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 4
Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
800
Ширина скашивания
35
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
  • Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 1
  • Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 2
  • Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 3
  • Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 4
  • Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723107
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Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
800
Антивибрационная система
нет
Уровень шума
95
Ширина скашивания
35
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Штанга
изогнутая
Работа от аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х28х11
Вес, кг.
5.83

Описание товара Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин

Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин



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Отзывы о товаре Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
800
Антивибрационная система
нет
Уровень шума
95
Ширина скашивания
35
Колеса
нет
Обороты двигателя
7500
Скорость вращения ножа
7500
Расположение двигателя
верхнее
Ручка
D-образная
Развернуть
Штанга
изогнутая
Работа от аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер GRINDA, верхнее расположение двигателя, разъемная шланга, леска d=2.0 мм, 800 Вт, 7500 об/мин - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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