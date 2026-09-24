Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450)
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Характеристики
Описание товара Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450)
Шланг Grinda — это идеальное решение для эффективного полива вашего сада или огорода. Этот продукт относится к категории шлангов и комплектов для полива и предлагает высокое качество и надежность от проверенного бренда Grinda. Катушка шланга выполнена в стильном синем цвете, что добавляет ярких акцентов в ваш садовый инвентарь. Конструкция шланга делает акцент на прочность и долговечность, благодаря использованию металла и пластика. Это обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям и долговечность. Установленный на подставке, шланг Grinda легко перемещать и удобно хранить, экономя место и обеспечивая порядок на участке. Система скручивания на шланге ручная, что позволяет с легкостью сматывать и разматывать его по мере необходимости, используя минимум усилий. Этот шланг станет вашим верным помощником в уходе за участком, сочетая в себе удобство использования и надежность.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450)