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Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450) купить с доставкой в Москве
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Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450)

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Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450) - фото 1
Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450) - фото 2
Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
катушка
  • Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450) - фото 1
  • Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450) - фото 2
  • Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723106
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450)
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
катушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х14
Вес, кг.
1.81

Описание товара Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450)

Шланг Grinda — это идеальное решение для эффективного полива вашего сада или огорода. Этот продукт относится к категории шлангов и комплектов для полива и предлагает высокое качество и надежность от проверенного бренда Grinda. Катушка шланга выполнена в стильном синем цвете, что добавляет ярких акцентов в ваш садовый инвентарь. Конструкция шланга делает акцент на прочность и долговечность, благодаря использованию металла и пластика. Это обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям и долговечность. Установленный на подставке, шланг Grinda легко перемещать и удобно хранить, экономя место и обеспечивая порядок на участке. Система скручивания на шланге ручная, что позволяет с легкостью сматывать и разматывать его по мере необходимости, используя минимум усилий. Этот шланг станет вашим верным помощником в уходе за участком, сочетая в себе удобство использования и надежность.

Отзывы о товаре Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
катушка
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг Grinda — это идеальное решение для эффективного полива вашего сада или огорода. Этот продукт относится к категории шлангов и комплектов для полива и предлагает высокое качество и надежность от проверенного бренда Grinda. Катушка шланга выполнена в стильном синем цвете, что добавляет ярких акцентов в ваш садовый инвентарь. Конструкция шланга делает акцент на прочность и долговечность, благодаря использованию металла и пластика. Это обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям и долговечность. Установленный на подставке, шланг Grinda легко перемещать и удобно хранить, экономя место и обеспечивая порядок на участке. Система скручивания на шланге ручная, что позволяет с легкостью сматывать и разматывать его по мере необходимости, используя минимум усилий. Этот шланг станет вашим верным помощником в уходе за участком, сочетая в себе удобство использования и надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для шлангов GRINDA HR-45, для шлангов 45м x 1/2? и 20м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, ProLine (428450) - данный товар вы можете купить по цене 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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