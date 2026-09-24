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Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) купить с доставкой в Москве
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Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410)

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Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) - фото 1
Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) - фото 2
Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) - фото 3
Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) - фото 1
  • Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) - фото 2
  • Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) - фото 3
  • Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723104
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410)
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х12
Вес, кг.
2.03

Описание товара Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410)

Катушки для шлангов GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства.

Отзывы о товаре Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Катушки для шлангов GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочных шлангов. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка для шлангов GRINDA HRM-60, для шлангов 60м x 1/2? и 30м х 3/4?, стальные опоры, пластиковый барабан, (8-428410) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1790 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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