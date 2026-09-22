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Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 3 IN 1 120x120x25mm HYDRO BEARING купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 3 IN 1 120x120x25mm HYDRO BEARING

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723093
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 3 IN 1 120x120x25mm HYDRO BEARING

Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 3 IN 1 120x120x25mm HYDRO BEARING

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 3 IN 1 120x120x25mm HYDRO BEARING




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Описание
Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 3 IN 1 120x120x25mm HYDRO BEARING
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор Ocypus Delta F12 WH 3 IN 1 120x120x25mm HYDRO BEARING - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 830 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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