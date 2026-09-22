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Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING

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Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 1
Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 2
Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 3
Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 4
Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 5
Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
от 500 до 2000 об/мин
Уровень шума
29
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723091
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
от 500 до 2000 об/мин
Уровень шума
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING

Вентилятор Ocypus Delta F12 поможет обеспечить высокую эффективность охлаждения стационарного компьютера. Устройство соответствует типоразмеру 120 мм. Вентиляторы этого форм-фактора совместимы с подавляющим большинством корпусов. Модель базируется на долговечном и малошумном гидродинамическом подшипнике. Вентилятор имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией устройства не предусмотрена.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Delta F12 BK 120x120x25mm HYDRO BEARING




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
от 500 до 2000 об/мин
Уровень шума
29
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Ocypus Delta F12 поможет обеспечить высокую эффективность охлаждения стационарного компьютера. Устройство соответствует типоразмеру 120 мм. Вентиляторы этого форм-фактора совместимы с подавляющим большинством корпусов. Модель базируется на долговечном и малошумном гидродинамическом подшипнике. Вентилятор имеет классический дизайн, оформленный в черном цвете. Подсветка конструкцией устройства не предусмотрена.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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