Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZA1CAU) Orange/Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723086
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х7х6
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZA1CAU) Orange/Black
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZA1CAU) Orange/Black
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Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZA1CAU) Orange/Black
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm (SM-L705FZA1CAU) Orange/Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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