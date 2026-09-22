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Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver купить с доставкой в Москве
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Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver

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Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 1
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 2
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 3
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 4
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 5
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 6
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 7
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
480?480
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 1
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 2
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 3
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 4
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 5
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 6
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 7
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723083
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, калорий, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
экстренный вызов SOS, контроля падения человека
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
435
Время работы в активном режиме
30
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
18х7х5
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver

Самые тонкие Galaxy Watch в истории произведут на вас незабываемое впечатление. Благодаря обновленному дизайну корпуса и усовершенствованной системе крепления ремешка Dynamic Lug Galaxy Watch8 стали еще комфортнее в ношении, а 3-нм процессор гарантирует великолепную производительность. Оцените также и преимущества персонализированных рекомендаций — советы по сну, беговым тренировкам и комплексному подходу к здоровью теперь прямо на вашем запястье. Наслаждайтесь каждым моментом благодаря Galaxy AI в сочетании с интерфейсом One UI.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 LTE 44mm (SM-L335FZSACAU) Silver




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, калорий, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
экстренный вызов SOS, контроля падения человека
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
435
Время работы в активном режиме
30
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Самые тонкие Galaxy Watch в истории произведут на вас незабываемое впечатление. Благодаря обновленному дизайну корпуса и усовершенствованной системе крепления ремешка Dynamic Lug Galaxy Watch8 стали еще комфортнее в ношении, а 3-нм процессор гарантирует великолепную производительность. Оцените также и преимущества персонализированных рекомендаций — советы по сну, беговым тренировкам и комплексному подходу к здоровью теперь прямо на вашем запястье. Наслаждайтесь каждым моментом благодаря Galaxy AI в сочетании с интерфейсом One UI.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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