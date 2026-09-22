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Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black купить с доставкой в Москве
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Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black

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Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 1
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 2
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 3
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 4
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 5
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 6
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8 Classic
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.34
Разрешение экрана
438x438
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 1
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 2
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 3
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 4
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 5
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 6
  • Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723080
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8 Classic
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.34
Разрешение экрана
438x438
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, калорий, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
контроля падения человека, настройки определения кнопок
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
445
Время работы в активном режиме
30
Размеры в упаковке, см
18х7х5
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black

Представляем Samsung Galaxy Watch8 Classic, настоящее произведение искусства. Культовый механический безель и кнопка быстрого действия отражают изысканность вне времени, а усовершенствованная система крепления ремешка Dynamic Lug обеспечивает плотное прилегание устройства. Возьмите под контроль свое самочувствие с функциями отслеживания важных показателей, работающих на базе искусственного интеллекта. Получайте персонализированные данные о вашем сне, тренировках, активности и многом другом. Samsung Galaxy Watch8 Classic — ваш ассистент по здоровому образу жизни.

Отзывы о товаре Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZKACAU) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8 Classic
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.34
Разрешение экрана
438x438
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
Мониторинг: сна, калорий, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
контроля падения человека, настройки определения кнопок
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
445
Время работы в активном режиме
30
Описание
Представляем Samsung Galaxy Watch8 Classic, настоящее произведение искусства. Культовый механический безель и кнопка быстрого действия отражают изысканность вне времени, а усовершенствованная система крепления ремешка Dynamic Lug обеспечивает плотное прилегание устройства. Возьмите под контроль свое самочувствие с функциями отслеживания важных показателей, работающих на базе искусственного интеллекта. Получайте персонализированные данные о вашем сне, тренировках, активности и многом другом. Samsung Galaxy Watch8 Classic — ваш ассистент по здоровому образу жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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