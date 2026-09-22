Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZWACAU) White
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8 Classic
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.34
Разрешение экрана
438x438
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723079
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8 Classic
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Поддержка SIM-карт
да
Размер экрана, дюйм
1.34
Разрешение экрана
438x438
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Здоровье
Мониторинг: сна, калорий, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
экстренный вызов - SOS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
445
Время работы в активном режиме
30
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
18х7х5
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZWACAU) White
Представляем Samsung Galaxy Watch8 Classic, настоящее произведение искусства. Культовый механический безель и кнопка быстрого действия отражают изысканность вне времени, а усовершенствованная система крепления ремешка Dynamic Lug обеспечивает плотное прилегание устройства. Возьмите под контроль свое самочувствие с функциями отслеживания важных показателей, работающих на базе искусственного интеллекта. Получайте персонализированные данные о вашем сне, тренировках, активности и многом другом. Samsung Galaxy Watch8 Classic — ваш ассистент по здоровому образу жизни.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 8 Classic
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
Wear OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Поддержка SIM-карт
да
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.34
Разрешение экрана
438x438
Плотность пикселей
327
Вибрация
да
Стандарт связи
4G (LTE)
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Здоровье
Мониторинг: сна, калорий, физической активности, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
экстренный вызов - SOS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
445
Время работы в активном режиме
30
Страна производитель
Вьетнам
Представляем Samsung Galaxy Watch8 Classic, настоящее произведение искусства. Культовый механический безель и кнопка быстрого действия отражают изысканность вне времени, а усовершенствованная система крепления ремешка Dynamic Lug обеспечивает плотное прилегание устройства. Возьмите под контроль свое самочувствие с функциями отслеживания важных показателей, работающих на базе искусственного интеллекта. Получайте персонализированные данные о вашем сне, тренировках, активности и многом другом. Samsung Galaxy Watch8 Classic — ваш ассистент по здоровому образу жизни.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Умные часы Samsung Galaxy Watch 8 Classic LTE 46mm (SM-L505FZWACAU) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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