Нивелир оптический Gigant 32X, воздушный компенсатор GLO-32
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Характеристики
Описание товара Нивелир оптический Gigant 32X, воздушный компенсатор GLO-32
Уровни и нивелиры Gigant представляют собой надежные и высокоточные инструменты, идеально подходящие для профессиональных строительных и геодезических работ. Этот оптический уровень сочетает в себе удобство и функциональность, обеспечивая высокую точность и простоту использования на любых объектах. С характеристиками, такими как ширина 16 см и высота 28 см, уровень Gigant обладает компактными размерами, что облегчает его транспортировку и хранение. Оптический тип нивелира обеспечивает четкую видимость измерений, что особенно важно при выполнении точных работ. Весом 1,7 кг прибор остается легким, не теряя при этом своей устойчивости и надежности. Это делает его идеальным выбором для полевых условий и работы на строительных площадках. Уровень оборудован резьбой под штатив размером 5/8 дюйма, что позволяет без труда закрепить его на стандартных штативах, обеспечивая дополнительную стабильность и комфорт в использовании. Продукция бренда Gigant славится своей долговечностью и качеством сборки, делая этот оптический уровень отличным вариантом для профессионалов, ищущих надежный инструмент для точных измерений.
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