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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723072
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Оптический нивелир; Крышка на обьектив; Отвес; Виниловый чехол; Юстировочные инструменты-комплект; Инструкция; Футляр для переноски.
Резьба под штатив, дюйм
5/8 дюйм
Ширина, см
18
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х19
Вес, кг.
2.78
Описание товара Нивелир оптический Gigant 32X, магнитный компенсатор GLO-32-2
Нивелир Gigant – это высококачественный оптический инструмент, идеально подходящий для точной нивелировки и проведения различных геодезических работ. Имея компактные размеры (ширина 18 см и высота 28 см), он удобно помещается в руках и транспортируется. Надежная конструкции устройства весит всего 1,8 кг, что облегчает его переноску и использование в полевых условиях.
Данный нивелир оснащен стандартным резьбовым соединением 5/8 дюйма, что делает его совместимым с большинством штативов, обеспечивая устойчивость и точность измерений. Оптический тип нивелира гарантирует высокую детализацию и четкость при наблюдениях, способствуя максимальной эффективности в различных строительных и инженерных проектах.
Линейка уровней и нивелиров Gigant славится своей надежностью и удобством в использовании, предлагая профессиональным геодезистам и строителям инструмент, на который можно положиться в любой ситуации.
Оптический нивелир; Крышка на обьектив; Отвес; Виниловый чехол; Юстировочные инструменты-комплект; Инструкция; Футляр для переноски.
Резьба под штатив, дюйм
5/8 дюйм
Ширина, см
18
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир Gigant – это высококачественный оптический инструмент, идеально подходящий для точной нивелировки и проведения различных геодезических работ. Имея компактные размеры (ширина 18 см и высота 28 см), он удобно помещается в руках и транспортируется. Надежная конструкции устройства весит всего 1,8 кг, что облегчает его переноску и использование в полевых условиях.
Данный нивелир оснащен стандартным резьбовым соединением 5/8 дюйма, что делает его совместимым с большинством штативов, обеспечивая устойчивость и точность измерений. Оптический тип нивелира гарантирует высокую детализацию и четкость при наблюдениях, способствуя максимальной эффективности в различных строительных и инженерных проектах.
Линейка уровней и нивелиров Gigant славится своей надежностью и удобством в использовании, предлагая профессиональным геодезистам и строителям инструмент, на который можно положиться в любой ситуации.
Нивелир оптический Gigant 32X, магнитный компенсатор GLO-32-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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